Эксперт — об обмене Дончича: «Лейкерс» как были неудачниками, так ими и остались

Эксперт и аналитик Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Эммануэль Ачо поделился мнением об обмене разыгрывающего Луки Дончича. Словенец перешёл в «Лос-Анджелес Лейкерс» из «Даллас Маверикс» в феврале этого года.

«Что касается последней игры, то, быть может, кто-то вправе сказать, что обмен не оправдан. Невозможно наблюдать за игрой Луки Дончича в прошлом матче и, по крайней мере, не понять, из чего исходил Нико Харрисон (генеральный менеджер «Даллас Маверикс». — Прим. «Чемпионата»). В прошлом году «Лейкерс» проиграли в первом раунде в пяти матчах. В этом году они проиграли в первом раунде в пяти матчах. Вместо того чтобы быть скучными неудачниками, они стали неудачниками, за которыми интересно смотреть. Но тем не менее они неудачники», — сказал Ачо в эфире The Facility.

Напомним, «Лейкерс» закончили выступление в плей-офф нынешнего сезона, в пяти матчах уступив «Миннесоте Тимбервулвз».

Лука Дончич поработал кассиром в Далласе: