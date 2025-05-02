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Стало известно, кто станет главным тренером «Сан-Антонио» после ухода Поповича

Стало известно, кто станет главным тренером «Сан-Антонио» после ухода Поповича
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Исполнявший обязанности главного тренера «Сан-Антонио Спёрс» Митч Джонсон останется на этом посту на постоянной основе. Об этом на своей странице в социальных сетях, сославшись на источники, рассказал известный инсайдер Шэмс Чарания. Чуть позже команда это подтвердила.

Напомним, ранее Чарания сообщил, что Грег Попович больше не будет главным тренером «Спёрс». Специалист возглавлял команду с 1996 года. Под его руководством клуб пять раз становился чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Сам Грег является членом Зала славы баскетбола. Осенью 2024 года именитый специалист перенёс инсульт.

В нынешнем сезоне «Сан-Антонио» занял 13-е место в турнирной таблице НБА Западной конференции, тем самым не пробившись в плей-офф.

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