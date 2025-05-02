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«Сан-Антонио» объявил об уходе Грега Поповича с поста главного тренера

«Сан-Антонио» объявил об уходе Грега Поповича с поста главного тренера
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Грег Попович покинул пост главного тренера «Сан-Антонио Спёрс». Об этом информирует пресс-служба команды. Ранее соответствующей информацией делился инсайдер Шэмс Чарания.

76-летний специалист останется в команде, где займёт пост президента по баскетбольным операциям. За 29 сезонов в качестве главного тренера «Спёрс» Попович одержал 1422 победы в рамках регулярных чемпионатов, что является максимальным показателем в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). За время его пребывания в «Сан-Антонио» в качестве наставника клуб пять раз становился чемпионом НБА.

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