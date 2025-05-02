Названы впечатляющие достижения «Детройта» в нынешнем сезоне НБА

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Портал SportsCenter обратил внимание на впечатляющее выступление «Детройт Пистонс» в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). После провала в прошлой регулярке, когда клуб занял последнее место в турнирной таблице Восточной конференции с показателем 14 побед — 68 поражений, в этом сезоне команда заняла шестое место на Востоке (44 победы — 38 поражений) и пробилась в плей-офф.

В качестве достижений «Детройта» отмечаются следующие моменты:

1) первая команда в истории НБА, которая утроила общее количество побед по сравнению с предыдущим сезоном без учёта локаутов (14 побед в сезоне-2023/2024 и 44 победы в этом сезоне);

2) первое появление в плей-офф НБА с 2019 года;

3) первая победа в матче серии плей-офф с 2008 года;

4) разыгрывающий «Пистонс» Кейд Каннингем стал первым в истории команды участником Матча всех звёзд со времён Блэйка Гриффина (2019 год).

Напомним, в первом раунде плей-офф НБА нынешнего сезона «Детройт» встречался с «Нью-Йорк Никс» и уступил в серии со счётом 2-4.

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