У Грега Поповича больше побед в плей-офф НБА, чем у 20 команд лиги

Легендарный специалист Грег Попович имеет в активе больше побед в плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), чем 20 команд североамериканской лиги.

На счету Поповича 170 побед в постсезоне. Такие клубы, как «Майами Хит», «Финикс Санз», «Хьюстон Рокетс», «Милуоки Бакс», «Юта Джаз», «Кливленд Кавальерс», «Индиана Пэйсерс», «Портленд Трэйл Блэйзерс», «Даллас Маверикс», «Денвер Наггетс», «Вашингтон Уизардс», «Сакраменто Кингз», «Бруклин Нетс», «Лос-Анджелес Клипперс», «Орландо Мэджик», «Торонто Рэпторс», «Мемфис Гриззлиз», «Миннесота Тимбервулвз», «Шарлотт Хорнетс» и «Нью-Орлеан Пеликанс», побеждали в плей-офф реже. Максимальное число побед из представленных выше команд — у «Майами»: 163.

У «Атланты Хоукс» в плей-офф столько же побед, сколько у Поповича (170).

Отметим, что лишь две команды в истории НБА побеждали в плей-офф больше, чем 400 раз. Это «Лос-Анджелес Лейкерс» (468) и «Бостон Селтикс» (427).

Ранее стало известно, что Грег покинул пост главного тренера «Сан-Антонио Спёрс».

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Виктор Вембаньяма слушает наставления от Грега Поповича: