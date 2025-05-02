«Анадолу Эфес» победил «Панатинаикос» и сравнял счёт в четвертьфинальной серии Евролиги

Завершился четвёртый матч четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги, в рамках которого встречались «Анадолу Эфес» и «Панатинаикос». Игра закончилась в пользу хозяев площадки со счётом 85:82 (21:18, 17:15, 22:16, 25:23).

Счёт в серии стал равным 2-2. В полуфинал выйдет команда, которая одержит три победы. Таким образом, следующая игра будет решающей.

Самым результативным в составе «Анадолу Эфеса» стал форвард Элайджа Брайант, на счету которого 22 очка, три подбора и две передачи. У «Панатинаикоса» лучшую результативность показал лёгкий форвард Джеди Осман. В его активе 19 очков, четыре подбора и одна передача.

Экс-игрок Евролиги поучаствовал в драке своего клуба из Сербии: