«Мемфис» объявил имя нового главного тренера

Исполнявший обязанности главного тренера «Мемфис Гриззлиз» Туомас Иисало будет занимать эту должность на постоянной основе. Об этом информирует пресс-служба «Мемфиса».

Напомним, на посту наставника «Гриззлиз» финский специалист сменил Тейлора Дженкинса, которого уволили в марте 2025 года.

«Мемфис» по итогам регулярного чемпионата занял восьмое место в турнирной таблице Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Западной конференции, одержав 48 побед и потерпев 34 поражения. В первом раунде плей-офф команда встречалась с «Оклахомой-Сити Тандер» и уступила в четырёх матчах серии.

Материалы по теме Стало известно, кто станет главным тренером «Сан-Антонио» после ухода Поповича

Леброн Джеймс встретился с Дэвидом Бекхэмом перед матчем НБА: