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«Мемфис» объявил имя нового главного тренера

«Мемфис» объявил имя нового главного тренера
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Исполнявший обязанности главного тренера «Мемфис Гриззлиз» Туомас Иисало будет занимать эту должность на постоянной основе. Об этом информирует пресс-служба «Мемфиса».

Напомним, на посту наставника «Гриззлиз» финский специалист сменил Тейлора Дженкинса, которого уволили в марте 2025 года.

«Мемфис» по итогам регулярного чемпионата занял восьмое место в турнирной таблице Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Западной конференции, одержав 48 побед и потерпев 34 поражения. В первом раунде плей-офф команда встречалась с «Оклахомой-Сити Тандер» и уступила в четырёх матчах серии.

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