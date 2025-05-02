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Леброн Джеймс получил травму в пятом матче плей-офф НБА с «Миннесотой» – ESPN US

Леброн Джеймс получил травму в пятом матче плей-офф НБА с «Миннесотой» – ESPN US
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Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс получил растяжение медиальной коллатеральной связки левого колена второй степени. Об этом информирует ESPN со ссылкой на свои источники. Сообщается, что инцидент случился в четвёртой четверти пятой игры первого раунда плей-офф НБА с «Миннесотой Тимбервулвз» (96:103).

Источник издания добавил, что травма влечёт за собой рекомендуемый срок восстановления от трёх до пяти недель.

Напомним, «Лейкерс» уступили «Миннесоте» в серии со счётом 1-4. Леброн в пяти матчах плей-офф в среднем набирал 25,4 очка, совершал девять подборов и отдавал 5,6 передач.

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