Леброн Джеймс получил травму в пятом матче плей-офф НБА с «Миннесотой» – ESPN US

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс получил растяжение медиальной коллатеральной связки левого колена второй степени. Об этом информирует ESPN со ссылкой на свои источники. Сообщается, что инцидент случился в четвёртой четверти пятой игры первого раунда плей-офф НБА с «Миннесотой Тимбервулвз» (96:103).

Источник издания добавил, что травма влечёт за собой рекомендуемый срок восстановления от трёх до пяти недель.

Напомним, «Лейкерс» уступили «Миннесоте» в серии со счётом 1-4. Леброн в пяти матчах плей-офф в среднем набирал 25,4 очка, совершал девять подборов и отдавал 5,6 передач.

Леброн помог юному фанату достать застрявший мяч на тренировке: