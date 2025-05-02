Грег Попович сделал первое заявление после ухода с поста главного тренера «Сан-Антонио»

Именитый специалист Грег Попович прокомментировал свой уход с поста главного тренера «Сан-Антонио Спёрс». Об уходе Поповича с должности наставника «Шпор» стало известно 2 мая.

«Хотя любовь и страсть к игре у меня всё ещё остаются, я тем не менее решил, что пришло время уйти с поста главного тренера. Бесконечно благодарен замечательным игрокам, тренерам, персоналу и болельщикам, которые позволили мне работать с ними в качестве главного тренера «Шпор». И я рад возможности продолжать поддерживать организацию, сообщество и город, которые так много значат для меня», — приводит слова Поповича пресс-служба «Сан-Антонио».

Грег работал главным тренером «Сан-Антонио» с 1996 года. Под его руководством команда пять раз становилась чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Осенью 2024 года специалист перенёс инсульт.

Виктор Вембаньяма слушает наставления от Грега Поповича: