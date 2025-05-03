«Барселона» победила «Монако», сравняв счёт в серии 1/4 финала Евролиги

Завершился четвёртый матч четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги, в ходе которого «Барселона» принимала «Монако». Игра закончилась в пользу хозяев паркета со счётом 79:72 (23:14, 12:24, 23:20 21:14).

Счёт в серии, которая будет продолжаться до трёх побед, стал равным: 2-2. Таким образом, следующая игра будет решающей.

Самым результативным в составе победителей оказался форвард Джабари Паркер. Своей команде он принёс 22 очка и две результативные передачи. В составе «Монако» чаще всего кольцо соперников поражал разыгрывающий Майк Джеймс. В его активе 16 очков, четыре подбора и пять передач.

Скотти Пиппен разминается перед «Финалом четырёх» Евролиги: