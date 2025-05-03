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«Барселона» победила «Монако», сравняв счёт в серии 1/4 финала Евролиги

«Барселона» победила «Монако», сравняв счёт в серии 1/4 финала Евролиги
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Завершился четвёртый матч четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги, в ходе которого «Барселона» принимала «Монако». Игра закончилась в пользу хозяев паркета со счётом 79:72 (23:14, 12:24, 23:20 21:14).

Евролига . 1/4 финала. 4-й матч
02 мая 2025, пятница. 21:45 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
79 : 72
Монако
Монако, Монако
Барселона: Пантер, Андерсон, Брисуэла, Саторански, Эрнангомес, Фалл, Абринес, Паркер, Парра, Вильяр, Grujicic
Монако: Окобо, Блоссомгейм, Лойд, Тайс, Диалло, Корнели, Джайте, Мотеюнас, Тарпей, Браун, Стразель, Джеймс

Счёт в серии, которая будет продолжаться до трёх побед, стал равным: 2-2. Таким образом, следующая игра будет решающей.

Самым результативным в составе победителей оказался форвард Джабари Паркер. Своей команде он принёс 22 очка и две результативные передачи. В составе «Монако» чаще всего кольцо соперников поражал разыгрывающий Майк Джеймс. В его активе 16 очков, четыре подбора и пять передач.

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