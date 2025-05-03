Российский баскетболист Голдин получил приглашение на драфт-комбайн НБА — 2025

Российский игрок Владислав Голдин вошёл в число 75 баскетболистов, приглашённых для участия в ежегодном драфт-комбайне НБА, который состоится в Чикаго с 11 по 18 мая. Об этом информирует пресс-служба агентства ProTeam, которое представляет интересы 23-летнего центрового.

Участие в драфт-комбайне примут главные претенденты на драфт Национальной баскетбольной ассоциации 2025 года.

Напомним, ранее стало известно, что ProTeam будет представлять интересы Владислава совместно с компанией Klutch Sports, занимающейся карьерой лёгкого форварда и лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.

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Влад Голдин сделал становую тягу после эффектного матча в США: