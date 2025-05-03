Результаты матчей 1/4 финала плей-офф Евролиги 2 мая

В пятницу, 2 мая, в Евролиге состоялись два матча четвертьфинальной серии плей-офф. За право пробиться в полуфинальную стадию встречались «Анадолу Эфес» и «Панатинаикос», а также «Барселона» и «Монако». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр.

Результаты матчей плей-офф Евролиги 2 мая:

«Анадолу Эфес» — «Панатинаикос» — 85:82 (2-2 в серии);

«Барселона» — «Монако» — 79:72 (2-2 в серии).

Напомним, четвертьфинальные серии продолжаются до трёх побед. Таким образом, следующие игры станут решающими. Ранее место в полуфинале Евролиги себе обеспечили турецкий клуб «Фенербахче» и греческий «Олимпиакос».

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