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Результаты матчей 1/4 финала плей-офф Евролиги 2 мая

Результаты матчей 1/4 финала плей-офф Евролиги 2 мая
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В пятницу, 2 мая, в Евролиге состоялись два матча четвертьфинальной серии плей-офф. За право пробиться в полуфинальную стадию встречались «Анадолу Эфес» и «Панатинаикос», а также «Барселона» и «Монако». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр.

Результаты матчей плей-офф Евролиги 2 мая:

«Анадолу Эфес» — «Панатинаикос» — 85:82 (2-2 в серии);
«Барселона» — «Монако» — 79:72 (2-2 в серии).

Евролига . 1/4 финала. 4-й матч
02 мая 2025, пятница. 20:30 МСК
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Окончен
85 : 82
Панатинаикос
Афины, Греция
Анадолу Эфес: Ларкин, Нвора, Брайант, Шмитс, Томпсон, Дозьер, Пуарье, Оздемироглу, Османи, Отуру, Йылмаз, Уиллис
Панатинаикос: Браун, Слукас, Калаицакис, Осман, Папапетру, Грант, Пляйсс, Нанн, Габриэль, Эрнангомес, Митоглу, Юртсевен
Евролига . 1/4 финала. 4-й матч
02 мая 2025, пятница. 21:45 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
79 : 72
Монако
Монако, Монако
Барселона: Пантер, Андерсон, Брисуэла, Саторански, Эрнангомес, Фалл, Абринес, Паркер, Парра, Вильяр, Grujicic
Монако: Окобо, Блоссомгейм, Лойд, Тайс, Диалло, Корнели, Джайте, Мотеюнас, Тарпей, Браун, Стразель, Джеймс

Напомним, четвертьфинальные серии продолжаются до трёх побед. Таким образом, следующие игры станут решающими. Ранее место в полуфинале Евролиги себе обеспечили турецкий клуб «Фенербахче» и греческий «Олимпиакос».

Евролига. Сетка
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