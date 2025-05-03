Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Вембаньяма обратился к Грегу Поповичу, покинувшему пост главного тренера «Сан-Антонио»

Вембаньяма обратился к Грегу Поповичу, покинувшему пост главного тренера «Сан-Антонио»
Аудио-версия:
Комментарии

Центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма поблагодарил Грега Поповича за работу, которую проделал в команде под его руководством.

Ранее стало известно, что Попович покинул пост главного тренера «Сан-Антонио». Этот клуб он возглавлял с 1996 года. За 29 сезонов «Спёрс» вместе с Грегом пять раз выигрывали титул в НБА. Осенью 2024 года именитый специалист перенёс инсульт.

«29 лет. Тренер, спасибо за вашу мудрость, за ваше лидерство и культуру, которую вы создали. Но самое главное — за то, что вы такой замечательный человек, смотря на которого, получаешь вдохновение. Для меня честь, что я оказался причастен к этим 29 годам. Желаю всего наилучшего в вашей новой главе», — написал Вембаньяма на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Попович останется в команде, где займёт пост президента по баскетбольным операциям.

Материалы по теме
Грег Попович — легенда. Но пора красиво закрыть эту главу
Грег Попович — легенда. Но пора красиво закрыть эту главу

Виктор Вембаньяма слушает наставления от Грега Поповича:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android