Вембаньяма обратился к Грегу Поповичу, покинувшему пост главного тренера «Сан-Антонио»

Центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма поблагодарил Грега Поповича за работу, которую проделал в команде под его руководством.

Ранее стало известно, что Попович покинул пост главного тренера «Сан-Антонио». Этот клуб он возглавлял с 1996 года. За 29 сезонов «Спёрс» вместе с Грегом пять раз выигрывали титул в НБА. Осенью 2024 года именитый специалист перенёс инсульт.

«29 лет. Тренер, спасибо за вашу мудрость, за ваше лидерство и культуру, которую вы создали. Но самое главное — за то, что вы такой замечательный человек, смотря на которого, получаешь вдохновение. Для меня честь, что я оказался причастен к этим 29 годам. Желаю всего наилучшего в вашей новой главе», — написал Вембаньяма на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Попович останется в команде, где займёт пост президента по баскетбольным операциям.

Виктор Вембаньяма слушает наставления от Грега Поповича: