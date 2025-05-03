«Играет, стиснув зубы». Инсайдер высказался о травме Стефена Карри в плей-офф НБА

В данный момент проходит шестой матч в рамках первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2024/2025, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимает «Хьюстон Рокетс». На момент написания новости счёт на табло — 6:3 в пользу гостевой команды.

Североамериканский журналист и инсайдер ESPN Шэмс Чарания перед началом встречи высказался о травме пальца звёздного разыгрывающего и лидера «Голден Стэйт» Стефена Карри.

«Иногда его одолевает досада. Окружающим он говорил, что ему больно, но не распространяется об этом — просто играет, стиснув зубы», — заявил Чарания в эфире программы NBA Countdown.