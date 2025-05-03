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«Играет, стиснув зубы». Инсайдер высказался о травме Стефена Карри в плей-офф НБА

«Играет, стиснув зубы». Инсайдер высказался о травме Стефена Карри в плей-офф НБА
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В данный момент проходит шестой матч в рамках первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2024/2025, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимает «Хьюстон Рокетс». На момент написания новости счёт на табло — 6:3 в пользу гостевой команды.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
03 мая 2025, суббота. 04:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
3-я четверть
67 : 74
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Голден Стэйт Уорриорз: Пэйтон II, Куминга, Подзиемски, Муди, Луни, Хилд, Батлер, Ки, Сантос, Пост, Грин, Карри, Нокс, Джексон-Дэвис, Спенсер
Хьюстон Рокетс: Холидей, Томпсон, Грин, Ванвлит, Уитмор, Брукс, Смит II, Адамс, Шеппард, Исон, Уильямс, Шенгюн, Грин

Североамериканский журналист и инсайдер ESPN Шэмс Чарания перед началом встречи высказался о травме пальца звёздного разыгрывающего и лидера «Голден Стэйт» Стефена Карри.

«Иногда его одолевает досада. Окружающим он говорил, что ему больно, но не распространяется об этом — просто играет, стиснув зубы», — заявил Чарания в эфире программы NBA Countdown.

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