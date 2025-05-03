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«Это будущее — не моё». Леброн высказался о желании удержать Луку Дончича в «Лейкерс»

«Это будущее — не моё». Леброн высказался о желании удержать Луку Дончича в «Лейкерс»
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Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал, планирует ли он влиять на решение звёздного разыгрывающего Луки Дончича относительно его будущего в «Лейкерс».

«Нет, это не моя забота. Думаю… нет, я даже не думаю, я точно знаю — Лука понимает, что я к нему чувствую. В конечном счете, тот обмен был сделан ради будущего. Но это будущее — не моё. Луке самому решать, как распорядиться своей карьерой. Ему 26, а мне 40, так что он не может строить свою судьбу, оглядываясь на меня.

Это просто факт. Но, конечно, я надеюсь, что он останется с нами надолго. Болельщики «Лейкерс» его обожают, Лос-Анджелес принял его всей душой. Мы любим его и как партнёра по команде, и как брата. Однако в конечном итоге — только он сам должен принять это решение. Таковы реалии», — приводит слова Джеймса ESPN.

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