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Голден Стэйт Уорриорз — Хьюстон Рокетс, результат матча 3 мая 2025, счет 107:115, 1/8 финала плей-офф НБА 2024-2025

«Хьюстон» сравнял счёт в серии плей-офф НБА с «Голден Стэйт», у Стефена Карри 29 очков
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В ночь с 30 апреля на 1 мая мск на паркете арены «Чейз Центр» в Сан-Франциско (США, штат Калифорния) завершился шестой матч серии 1/8 финала плей-офф НБА между клубами Западной конференции «Голден Стэйт Уорриорз» и «Хьюстон Рокетс». Гости выиграли встречу с результатом 115:107 и сравняли счёт в серии — 3-3 (85:95, 109:94, 93:104, 106:109, 131:116, 115:107).

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
03 мая 2025, суббота. 04:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
107 : 115
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 29, Батлер - 27, Муди - 13, Подзиемски - 10, Грин - 8, Спенсер - 6, Пэйтон II - 5, Пост - 5, Сантос - 2, Джексон-Дэвис - 2, Куминга, Луни, Хилд, Ки, Нокс
Хьюстон Рокетс: Ванвлит - 29, Шенгюн - 21, Адамс - 17, Томпсон - 14, Грин - 12, Смит II - 8, Исон - 8, Холидей - 3, Брукс - 3, Уитмор, Шеппард, Уильямс, Грин

Самыми результативными игроками матча стали разыгрывающий защитник «Рокетс» Фред Ванвлит, набравший 29 очков, восемь подборов и восемь ассистов, и разыгрывающий защитник «Уорриорз» Стефен Карри, который также набрал 29 очков, добавив к ним семь подборов и два ассиста.

Решающий седьмой матч серии плей-офф НБА между «Голден Стэйт» и «Хьюстоном» пройдёт в Хьюстоне (США, штат Техас) в ночь с 4 на 5 мая мск.

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