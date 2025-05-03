«Хьюстон» сравнял счёт в серии плей-офф НБА с «Голден Стэйт», у Стефена Карри 29 очков

В ночь с 30 апреля на 1 мая мск на паркете арены «Чейз Центр» в Сан-Франциско (США, штат Калифорния) завершился шестой матч серии 1/8 финала плей-офф НБА между клубами Западной конференции «Голден Стэйт Уорриорз» и «Хьюстон Рокетс». Гости выиграли встречу с результатом 115:107 и сравняли счёт в серии — 3-3 (85:95, 109:94, 93:104, 106:109, 131:116, 115:107).

Самыми результативными игроками матча стали разыгрывающий защитник «Рокетс» Фред Ванвлит, набравший 29 очков, восемь подборов и восемь ассистов, и разыгрывающий защитник «Уорриорз» Стефен Карри, который также набрал 29 очков, добавив к ним семь подборов и два ассиста.

Решающий седьмой матч серии плей-офф НБА между «Голден Стэйт» и «Хьюстоном» пройдёт в Хьюстоне (США, штат Техас) в ночь с 4 на 5 мая мск.