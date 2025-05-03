Плей-офф НБА — 2025: расписание решающих седьмых матчей в сериях 1-го раунда со счётом 3-3

Из восьми серий первого раунда плей-офф НБА сезона-2024/2025 в двух был установлен равный счёт 3-3 и потребовался решающий седьмой матч. Не смогли выявить победителя за шесть или менее матчей участники двух пар Западной конференции: «Денвер Наггетс» — «Лос-Анджелес Клипперс» и «Хьюстон Рокетс» — «Голден Стэйт Уорриорз».

Расписание решающих седьмых матчей в 1/8 финала плей-офф НБА — 2024/2025 (время московское):

в ночь с 3 на 4 мая, 2:30: «Денвер Наггетс» — «Лос-Анджелес Клипперс»;

в ночь с 4 на 5 мая, 3:30: «Хьюстон Рокетс» — «Голден Стэйт Уорриорз».

По ходу своих серий «Клипперс» выиграли один матч из трёх на площадке «Денвера», «Голден Стэйт» — один матч из трёх на площадке «Хьюстона».

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