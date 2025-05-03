Алперен Шенгюн в плей-офф НБА показывает результат, сравнимый с легендарным Ларри Бёрдом

Центровой и один из лидеров «Хьюстон Рокетс» Алперен Шенгюн принял участие в шестом матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2024/2025 с «Голден Стэйт Уорриорз», в котором его команда одержала победу со счётом 115:107 (3-3).

Шенгюн провёл на площадке в общей сложности 37 минут, набрав суммарно 21 очко (8 из 20 с игры, 5 из 7 — со штрафных), сделав 14 подборов и шесть результативных передач. Показатель «плюс-минус» турецкого баскетболиста по итогам встречи составил «+7».

В плей-офф НБА — 2025 Шенгюн демонстрирует впечатляющую статистику: в среднем 20,8 очка, 11,5 подбора, 5,3 передачи и 2 перехвата за игру. По данным портала StatMuse, лишь один баскетболист в истории лиги до этого набирал в плей-офф не менее 20 очков, 10 подборов, пять передач и 1,5 перехвата в среднем за матч — легендарный Ларри Бёрд, член Зала славы баскетбола.