Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Алперен Шенгюн в плей-офф НБА показывает результат, сравнимый с легендарным Ларри Бёрдом

Алперен Шенгюн в плей-офф НБА показывает результат, сравнимый с легендарным Ларри Бёрдом
Аудио-версия:
Комментарии

Центровой и один из лидеров «Хьюстон Рокетс» Алперен Шенгюн принял участие в шестом матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2024/2025 с «Голден Стэйт Уорриорз», в котором его команда одержала победу со счётом 115:107 (3-3).

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
03 мая 2025, суббота. 04:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
107 : 115
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 29, Батлер - 27, Муди - 13, Подзиемски - 10, Грин - 8, Спенсер - 6, Пэйтон II - 5, Пост - 5, Сантос - 2, Джексон-Дэвис - 2, Куминга, Луни, Хилд, Ки, Нокс
Хьюстон Рокетс: Ванвлит - 29, Шенгюн - 21, Адамс - 17, Томпсон - 14, Грин - 12, Смит II - 8, Исон - 8, Холидей - 3, Брукс - 3, Уитмор, Шеппард, Уильямс, Грин

Шенгюн провёл на площадке в общей сложности 37 минут, набрав суммарно 21 очко (8 из 20 с игры, 5 из 7 — со штрафных), сделав 14 подборов и шесть результативных передач. Показатель «плюс-минус» турецкого баскетболиста по итогам встречи составил «+7».

В плей-офф НБА — 2025 Шенгюн демонстрирует впечатляющую статистику: в среднем 20,8 очка, 11,5 подбора, 5,3 передачи и 2 перехвата за игру. По данным портала StatMuse, лишь один баскетболист в истории лиги до этого набирал в плей-офф не менее 20 очков, 10 подборов, пять передач и 1,5 перехвата в среднем за матч — легендарный Ларри Бёрд, член Зала славы баскетбола.

Сейчас читают:
«Хьюстон» сравнял счёт в серии плей-офф НБА с «Голден Стэйт», у Стефена Карри 29 очков
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android