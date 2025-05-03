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Назван игрок «Хьюстона», чьё участие благоприятно сказалось на серии с «Голден Стэйт»

Назван игрок «Хьюстона», чьё участие благоприятно сказалось на серии с «Голден Стэйт»
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Сегодня, 3 мая, завершился очередной матч в рамках первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Хьюстон Рокетс». Игра завершилась со счётом 115:107 (3-3) в пользу гостевой команды.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
03 мая 2025, суббота. 04:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
107 : 115
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 29, Батлер - 27, Муди - 13, Подзиемски - 10, Грин - 8, Спенсер - 6, Пэйтон II - 5, Пост - 5, Сантос - 2, Джексон-Дэвис - 2, Куминга, Луни, Хилд, Ки, Нокс
Хьюстон Рокетс: Ванвлит - 29, Шенгюн - 21, Адамс - 17, Томпсон - 14, Грин - 12, Смит II - 8, Исон - 8, Холидей - 3, Брукс - 3, Ландейл, Уитмор, Тэйт, Шеппард, Уильямс, Грин

Как сообщает североамериканский журналист, обозреватель Yahoo Sports Кевин О'Коннор в своей социальной сети, «Хьюстон» в серии с «Голден Стэйт» демонстрирует положительный показатель «плюс-минус», когда на паркете находится центровой Стивен Адамс — «+53».

Однако без него команда уходит в минус — «-39». В текущем розыгрыше плей-офф 31-летний Адамс в среднем за игру набирает 6,2 очка и делает 6,5 подбора при 21,5 минуты игрового времени.

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