Назван игрок «Хьюстона», чьё участие благоприятно сказалось на серии с «Голден Стэйт»

Сегодня, 3 мая, завершился очередной матч в рамках первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Хьюстон Рокетс». Игра завершилась со счётом 115:107 (3-3) в пользу гостевой команды.

Как сообщает североамериканский журналист, обозреватель Yahoo Sports Кевин О'Коннор в своей социальной сети, «Хьюстон» в серии с «Голден Стэйт» демонстрирует положительный показатель «плюс-минус», когда на паркете находится центровой Стивен Адамс — «+53».

Однако без него команда уходит в минус — «-39». В текущем розыгрыше плей-офф 31-летний Адамс в среднем за игру набирает 6,2 очка и делает 6,5 подбора при 21,5 минуты игрового времени.