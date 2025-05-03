В ночь со 2 на 3 мая мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошли очередные матчи плей-офф сезона-2024/2025 в незавершившихся сериях. В рамках игрового дня состоялся один матч серии первого раунда плей-офф НБА. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его итоговым результатом.

Все результаты игрового дня НБА 3 мая

«Голден Стэйт Уорриорз» — «Хьюстон Рокетс» — 107:115 (3-3).

После шести или менее игр завершились шесть серий 1/8 финала плей-офф НБА из восьми. В двух сериях Западной конференции («Денвер Наггетс» — «Лос-Анджелес Клипперс» и «Хьюстон Рокетс» — «Голден Стэйт Уорриорз») счёт стал ничейным (3-3) и потребовались решающие седьмые матчи.

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