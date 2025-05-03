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Результаты игрового дня НБА 3 мая

Результаты игрового дня НБА 3 мая
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В ночь со 2 на 3 мая мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошли очередные матчи плей-офф сезона-2024/2025 в незавершившихся сериях. В рамках игрового дня состоялся один матч серии первого раунда плей-офф НБА. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его итоговым результатом.

Все результаты игрового дня НБА 3 мая

«Голден Стэйт Уорриорз» — «Хьюстон Рокетс» — 107:115 (3-3).

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
03 мая 2025, суббота. 04:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
107 : 115
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 29, Батлер - 27, Муди - 13, Подзиемски - 10, Грин - 8, Спенсер - 6, Пэйтон II - 5, Пост - 5, Сантос - 2, Джексон-Дэвис - 2, Куминга, Луни, Хилд, Ки, Нокс
Хьюстон Рокетс: Ванвлит - 29, Шенгюн - 21, Адамс - 17, Томпсон - 14, Грин - 12, Смит II - 8, Исон - 8, Холидей - 3, Брукс - 3, Уитмор, Шеппард, Уильямс, Грин

После шести или менее игр завершились шесть серий 1/8 финала плей-офф НБА из восьми. В двух сериях Западной конференции («Денвер Наггетс» — «Лос-Анджелес Клипперс» и «Хьюстон Рокетс» — «Голден Стэйт Уорриорз») счёт стал ничейным (3-3) и потребовались решающие седьмые матчи.

Плей-офф НБА. Календарь
Плей-офф НБА. Турнирная сетка
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