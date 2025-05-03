«Грустно осознавать». Дрэймонд Грин откровенно высказался о последних новостях о Поповиче

Тяжёлый форвард и один из лидеров «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин отреагировал на новость о том, что легендарный специалист и член Зала славы баскетбола Грег Попович покинет пост главного тренера «Сан-Антонио Спёрс».

«Так грустно осознавать, что он уходит… Все говорят, что Стивен Адамс — добрый великан. И Поп именно такой… Мне бы так хотелось в последний раз обнять его на краю площадки… Он столько значил для этой лиги», — заявил Грин во время пресс-конференции.

Напомним, сегодня, 3 мая, «Голден Стэйт» провёл шестой матч первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Хьюстоном», в котором проиграл со счётом 107:115. Таким образом, счёт в серии стал 3-3.