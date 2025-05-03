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«Грустно осознавать». Дрэймонд Грин откровенно высказался о последних новостях о Поповиче

«Грустно осознавать». Дрэймонд Грин откровенно высказался о последних новостях о Поповиче
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Тяжёлый форвард и один из лидеров «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин отреагировал на новость о том, что легендарный специалист и член Зала славы баскетбола Грег Попович покинет пост главного тренера «Сан-Антонио Спёрс».

«Так грустно осознавать, что он уходит… Все говорят, что Стивен Адамс — добрый великан. И Поп именно такой… Мне бы так хотелось в последний раз обнять его на краю площадки… Он столько значил для этой лиги», — заявил Грин во время пресс-конференции.

Напомним, сегодня, 3 мая, «Голден Стэйт» провёл шестой матч первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Хьюстоном», в котором проиграл со счётом 107:115. Таким образом, счёт в серии стал 3-3.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
03 мая 2025, суббота. 04:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
107 : 115
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 29, Батлер - 27, Муди - 13, Подзиемски - 10, Грин - 8, Спенсер - 6, Пэйтон II - 5, Пост - 5, Сантос - 2, Джексон-Дэвис - 2, Куминга, Луни, Хилд, Ки, Нокс
Хьюстон Рокетс: Ванвлит - 29, Шенгюн - 21, Адамс - 17, Томпсон - 14, Грин - 12, Смит II - 8, Исон - 8, Холидей - 3, Брукс - 3, Уитмор, Шеппард, Уильямс, Грин
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Новости. Баскетбол
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