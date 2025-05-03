Сын Стефена Карри проигнорировал баскетболиста после неудачи в матче плей-офф НБА

Сегодня, 3 мая, завершился очередной матч в рамках первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Хьюстон Рокетс». Игра завершилась со счётом 115:107 (3-3) в пользу гостевой команды.

Примечательно, что после завершения встречи разыгрывающий и лидер «Голден Стэйт» Стефен Карри попытался пообщаться со своим сыном Кэноном. Однако мальчик не сдержал эмоций и бросился в объятия матери.

Видео можно посмотреть на канале AANBA во «ВКонтакте».

Карри провёл на площадке в общей сложности 42 минуты, набрав суммарно 29 очков (9 из 23 с игры, где 6 из 16 — трёхочковые; 5 из 6 — со штрафных) и сделав три подбора. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «-11».