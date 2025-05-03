Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Сын Стефена Карри проигнорировал баскетболиста после неудачи в матче плей-офф НБА

Сын Стефена Карри проигнорировал баскетболиста после неудачи в матче плей-офф НБА
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 3 мая, завершился очередной матч в рамках первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Хьюстон Рокетс». Игра завершилась со счётом 115:107 (3-3) в пользу гостевой команды.

Примечательно, что после завершения встречи разыгрывающий и лидер «Голден Стэйт» Стефен Карри попытался пообщаться со своим сыном Кэноном. Однако мальчик не сдержал эмоций и бросился в объятия матери.

Видео можно посмотреть на канале AANBA во «ВКонтакте».

Карри провёл на площадке в общей сложности 42 минуты, набрав суммарно 29 очков (9 из 23 с игры, где 6 из 16 — трёхочковые; 5 из 6 — со штрафных) и сделав три подбора. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «-11».

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
03 мая 2025, суббота. 04:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
107 : 115
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 29, Батлер - 27, Муди - 13, Подзиемски - 10, Грин - 8, Спенсер - 6, Пэйтон II - 5, Пост - 5, Сантос - 2, Джексон-Дэвис - 2, Куминга, Луни, Хилд, Ки, Нокс
Хьюстон Рокетс: Ванвлит - 29, Шенгюн - 21, Адамс - 17, Томпсон - 14, Грин - 12, Смит II - 8, Исон - 8, Холидей - 3, Брукс - 3, Уитмор, Шеппард, Уильямс, Грин
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android