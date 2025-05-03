Стив Керр отреагировал на новость о завершении тренерской карьеры Грега Поповича

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр отреагировал на тот факт, что легендарный специалист и член Зала славы баскетбола Грег Попович покинет должность главного тренера «Сан-Антонио Спёрс».

«Я просто хочу выразить благодарность Попу и организации «Спёрс» за всё, что они сделали для меня и моей карьеры. Понимаю, что сегодняшний день полон эмоций для «Спёрс» — да и для всей НБА.

Количество людей, на которых повлиял Поп, число тренеров, вышедших из его школы, поистине впечатляет», — приводит слова Керра пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Виктор Вембаньяма слушает наставления от Грега Поповича: