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«Делаем это каждый день». Егор Дёмин рассказал, над чем работает перед драфтом НБА

«Делаем это каждый день». Егор Дёмин рассказал, над чем работает перед драфтом НБА
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Российский баскетболист Егор Дёмин рассказал, над чем работает перед драфт-комбайном НБА.

«Мы фокусируемся на моих игровых качествах больше, чем на наборе веса и размера, что, очевидно, придёт вместе с тренировками. Мы пытаемся найти лучшие движения, взрывную скорость, большую силу в целом и некоторые движения, которые имеют свой вес на площадке и в баскетболе.

Ещё делаю очень много бросков, пик-энд-роллов, проходов, работаю над дриблингом. Над всем, что можем вложить в тренировку, но, безусловно, броски занимают большую часть всего времени. Мы делаем это каждый день и много других упражнений, которые используют команды НБА на тренировках и отборах», — сказал Егор Дёмин в видео, опубликованном на личной странице известного аналитика драфта Джонатана Гивони в социальной сети X (ранее Twitter).

Драфт-комбайн — ежегодное мероприятие, в рамках которого в течение нескольких дней игроки показывают командам НБА свои умения.
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