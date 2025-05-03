«Делаем это каждый день». Егор Дёмин рассказал, над чем работает перед драфтом НБА

Российский баскетболист Егор Дёмин рассказал, над чем работает перед драфт-комбайном НБА.

«Мы фокусируемся на моих игровых качествах больше, чем на наборе веса и размера, что, очевидно, придёт вместе с тренировками. Мы пытаемся найти лучшие движения, взрывную скорость, большую силу в целом и некоторые движения, которые имеют свой вес на площадке и в баскетболе.

Ещё делаю очень много бросков, пик-энд-роллов, проходов, работаю над дриблингом. Над всем, что можем вложить в тренировку, но, безусловно, броски занимают большую часть всего времени. Мы делаем это каждый день и много других упражнений, которые используют команды НБА на тренировках и отборах», — сказал Егор Дёмин в видео, опубликованном на личной странице известного аналитика драфта Джонатана Гивони в социальной сети X (ранее Twitter).

Драфт-комбайн — ежегодное мероприятие, в рамках которого в течение нескольких дней игроки показывают командам НБА свои умения.