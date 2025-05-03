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Представлена статистика Стефена Карри в решающих седьмых матчах плей-офф НБА

Представлена статистика Стефена Карри в решающих седьмых матчах плей-офф НБА
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Авторитетный аккаунт Polymarket Hoops X (Twitter), который специализируется на статистических данных в спорте, представил средние показатели четырёхкратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и лидера калифорнийского клуба «Голден Стэйт Уорриорз» американца Стефена Карри в решающих седьмых матчах плей-офф НБА.

В среднем Карри набирает 32,6 очка, делает 6,4 подбора, отдаёт 7,0 передачи, а также успешно реализует 5,6 трёхочкового броска.

Напомним, седьмая игра в рамках серии 1/8 финала плей-офф НБА между «Голден Стэйт Уорриорз» и «Хьюстон Рокетс» состоится 5 мая. Матч начнётся в 3:30 мск.

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