Представлена статистика Стефена Карри в решающих седьмых матчах плей-офф НБА

Авторитетный аккаунт Polymarket Hoops X (Twitter), который специализируется на статистических данных в спорте, представил средние показатели четырёхкратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и лидера калифорнийского клуба «Голден Стэйт Уорриорз» американца Стефена Карри в решающих седьмых матчах плей-офф НБА.

В среднем Карри набирает 32,6 очка, делает 6,4 подбора, отдаёт 7,0 передачи, а также успешно реализует 5,6 трёхочкового броска.

Напомним, седьмая игра в рамках серии 1/8 финала плей-офф НБА между «Голден Стэйт Уорриорз» и «Хьюстон Рокетс» состоится 5 мая. Матч начнётся в 3:30 мск.