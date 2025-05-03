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Издание из США выделило три клуба НБА для наилучшего старта россиянина Егора Дёмина

Издание из США выделило три клуба НБА для наилучшего старта россиянина Егора Дёмина
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Американское издание Lawless Republic выделило три клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в которых российский защитник способен провести лучший старт своей карьеры в североамериканской лиге.

Три наиболее подходящие команды НБА для начала карьеры в лиге по мнению Lawless Republic

1. «Сан-Антонио Спёрс». По мнению издания, руководство делает ставку на свою историческую способность превращать иностранные таланты в игроков звёздного уровня. Тим Данкан, Тони Паркер и Ману Джинобили. А присутствие Криса Пола сыграло бы важную роль в привлечении Егора в современную НБА. Единственным недостатком было бы присутствие ДеАарона Фокса в стартовой пятёрке.

2. «Оклахома-Сити Тандер». Добавление Дёмина может быть разумным шагом, учитывая глубину их состава и возможности в создании игры. Однако главная причина, по которой «Тандер» считают идеальным местом для молодых игроков, заключается в их тренерском штабе, способном развить у Дёмина бросок.

3. «Даллас Маверикс». При всём беспорядке в организации добавление новой европейской звезды вместо Дончича выглядит отличным шагом. Егор мог бы оказаться в идеальной ситуации, чтобы регулярно выходить на паркет рядом с ветераном Кайри Ирвингом. В свою очередь, мог бы помочь Егору раскачать свои навыки дриблинга, поскольку в течение всего года, проведённого в «Кугарз», он чувствовал себя немного неуверенно.

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