Названа очередная причина, по которой «Лейкерс» отказались от обмена Марка Уильямса

Североамериканский инсайдер и журналист Дэйв Макменамин назвал причину, по которой клуб НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» отказался от приобретения форварда «Шарлотт Хорнетс» Марка Уильямса. Обмен Уильямса уже был оформлен, но сорвался после дедлайна обменов и прохождения медосмотра.

«Уильямс был приоритетным партнёром для Дончича среди доступных вариантов на рынке обменов, и Лука сообщил об этом команде, по словам источников, после того, как эффективно работал с Дереком Лайвли и Дэниелом Гэффордом в Далласе.

Сделка была согласована за ночь до истечения крайнего срока обмена, после того как офис «Лейкерс» уже имел в своём составе Дончича и Финни-Смита. Только вот Уильямс никогда не подходил для Лос-Анджелеса. Он имел неудовлетворительную физическую форму и провалил осмотр, а «Лейкерс» просто не могли смириться с тем, что увидели, сообщили ESPN источники», — приводит слова Макменамина издание Hoopswire.