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Обнародованы условия теоретического обмена Янниса Адетокунбо в «Хьюстон»

Обнародованы условия теоретического обмена Янниса Адетокунбо в «Хьюстон»
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Журналист авторитетного североамериканского издания The Ringer Логан Мердок предположил, на каких условиях мог бы состояться переход 30-летнего греческого чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и тяжёлого форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо в команду «Хьюстон Рокетс».

По мнению Мердока, команда из Милуоки в результате ухода Янниса должна получить атакующего защитника Джейлена Грина, турецкого центрового Алперена Шенгюна, а также пики первого раунда драфта НБА 2025 и 2027 годов и один из будущих пиков первого раунда «Сан-Антонио Спёрс».

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