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«Важнейший человек в моей жизни». Керр появился в футболке с Поповичем на конференции

Главный тренер команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр появился на пресс-конференции после шестого матча первого раунда плей-офф с «Хьюстон Рокетс», закончившегося поражением «воинов» 107:115 (3-3), в футболке с изображением легендарного Грега Поповича, который 2 мая покинул должность главного тренера «Сан-Антонио Спёрс».

Фото: Кадр из трансляции

На футболке написано «Спасибо, Поп!» Керр заявил, что Грег является важнейшим человеком в его жизни.

Наставник «Хьюстона» Име Удока также появился в такой футболке.

Фото: Кадр из трансляции

Грег Попович работал главным тренером «Сан-Антонио» с 1996 года. Под его руководством команда пять раз становилась чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Осенью 2024 года специалист перенёс инсульт.