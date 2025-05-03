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«Важнейший человек в моей жизни». Керр появился в футболке с Поповичем на конференции

«Важнейший человек в моей жизни». Керр появился в футболке с Поповичем на конференции
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Главный тренер команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр появился на пресс-конференции после шестого матча первого раунда плей-офф с «Хьюстон Рокетс», закончившегося поражением «воинов» 107:115 (3-3), в футболке с изображением легендарного Грега Поповича, который 2 мая покинул должность главного тренера «Сан-Антонио Спёрс».

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
03 мая 2025, суббота. 04:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
107 : 115
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 29, Батлер - 27, Муди - 13, Подзиемски - 10, Грин - 8, Спенсер - 6, Пэйтон II - 5, Пост - 5, Сантос - 2, Джексон-Дэвис - 2, Куминга, Луни, Хилд, Ки, Нокс
Хьюстон Рокетс: Ванвлит - 29, Шенгюн - 21, Адамс - 17, Томпсон - 14, Грин - 12, Смит II - 8, Исон - 8, Холидей - 3, Брукс - 3, Ландейл, Уитмор, Тэйт, Шеппард, Уильямс, Грин

Фото: Кадр из трансляции

На футболке написано «Спасибо, Поп!» Керр заявил, что Грег является важнейшим человеком в его жизни.

Наставник «Хьюстона» Име Удока также появился в такой футболке.

Фото: Кадр из трансляции

Грег Попович работал главным тренером «Сан-Антонио» с 1996 года. Под его руководством команда пять раз становилась чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Осенью 2024 года специалист перенёс инсульт.

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