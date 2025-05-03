Леброн был замечен сильно хромающим

40-летний четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также лёгкий форвард калифорнийского клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс был замечен сильно хромающим.

До этого авторитетное североамериканское издание ESPN со ссылкой на свои источники сообщило, что Джеймс получил растяжение медиальной коллатеральной связки левого колена второй степени в четвёртой четверти пятой игры первого раунда плей-офф НБА с «Миннесотой Тимбервулвз» (96:103).

Предполагается, что травма влечёт за собой рекомендуемый срок восстановления от трёх до пяти недель.

Напомним, «Лейкерс» уступили «Миннесоте» в серии со счётом 1-4. Леброн в пяти матчах плей-офф в среднем набирал 25,4 очка, совершал девять подборов и отдавал 5,6 передачи.