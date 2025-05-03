Звезда «Милуоки» Лиллард перенёс операцию после разрыва ахиллова сухожилия — ESPN

34-летний звёздный разыгрывающий защитник Дэмьен Лиллард, выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Милуоки Бакс», в пятницу, 2 мая, перенёс операцию по восстановлению левого ахиллова сухожилия, которое он порвал по ходу третьего матча первого раунда плей-офф с «Индианой Пэйсерс» (103:129), сообщило издание ESPN.

По информации источника, операцию Лилларду провёл доктор Нил Элаттрач в Лос-Анджелесе при консультации с хирургом-ортопедом из команды доктором Кэрол Веттер.

«Милуоки Бакс» уступил в серии с «Индианой» со счётом 1-4. Следующим соперником «Пэйсерс» станет победитель Восточной конференции «Кливленд Кавальерс».