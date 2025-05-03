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Отец Дёмина рассказал, как проходит подготовка Егора к драфт-комбайну НБА

Отец Дёмина рассказал, как проходит подготовка Егора к драфт-комбайну НБА
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Владимир Дёмин, являющийся отцом российского баскетболиста Егора Дёмина, рассказал, как проходит подготовка его сына к драфт-комбайну Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Подготовка идёт по намеченному плану. Ведётся хорошая работа как в баскетбольном зале, так и в тренажёрном. Егор не теряет времени и очень качественно готовится к драфт-комбайну. Он улучшает свои умения и физическую форму», — сказал Владимир Дёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

Драфт-комбайн — ежегодное мероприятие, в рамках которого в течение нескольких дней игроки показывают командам НБА свои умения.
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