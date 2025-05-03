«Неожиданно для многих». Отец Дёмина ответил, чем Егор может удивить на драфт-комбайне НБА

Владимир Дёмин, являющийся отцом 19-летнего российского баскетболиста Егора Дёмина, выступающего на позиции разыгрывающего защитника, рассказал, чем его сын может удивить на драфт-комбайне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Драфт-комбайн — ежегодное мероприятие, в рамках которого в течение нескольких дней игроки показывают командам НБА свои умения.

— На ваш взгляд, поможет ли драфт-комбайн повысить котировки Егора перед самим драфтом?

— Сложно сказать. Мы до конца не знаем, что влияет на мнения и ориентиры [скаутов и тренеров], но думаю, что относительно броска мнения скаутов улучшатся. Что касается личных собеседований, уверен, Егор покажет себя хорошо. Даже неожиданно для многих. Всё идёт по плану, Егор работает, — сказал Владимир Дёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.