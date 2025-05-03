Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Неожиданно для многих». Отец Дёмина ответил, чем Егор может удивить на драфт-комбайне НБА

«Неожиданно для многих». Отец Дёмина ответил, чем Егор может удивить на драфт-комбайне НБА
Аудио-версия:
Комментарии

Владимир Дёмин, являющийся отцом 19-летнего российского баскетболиста Егора Дёмина, выступающего на позиции разыгрывающего защитника, рассказал, чем его сын может удивить на драфт-комбайне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Драфт-комбайн — ежегодное мероприятие, в рамках которого в течение нескольких дней игроки показывают командам НБА свои умения.

— На ваш взгляд, поможет ли драфт-комбайн повысить котировки Егора перед самим драфтом?
— Сложно сказать. Мы до конца не знаем, что влияет на мнения и ориентиры [скаутов и тренеров], но думаю, что относительно броска мнения скаутов улучшатся. Что касается личных собеседований, уверен, Егор покажет себя хорошо. Даже неожиданно для многих. Всё идёт по плану, Егор работает, — сказал Владимир Дёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

Сейчас читают:
Чем занимается россиянин Егор Дёмин перед драфтом НБА?
Чем занимается россиянин Егор Дёмин перед драфтом НБА?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android