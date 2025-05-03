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Президент УНИКСа: русские клубы достойно выступали в Европе. Сейчас не хватает России

Президент УНИКСа: русские клубы достойно выступали в Европе. Сейчас не хватает России
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Президент казанского клуба УНИКС Евгений Богачёв разочарован недопуском российских атлетов к международным соревнованиям.

«Мы уже выступали в Евролиге и были в топ-8, побеждали именитые клубы. УНИКС, ЦСКА, «Зенит» и «Локомотив» побеждали, русские команды достойно себя показывали в Европе. Сейчас периодически смотрю матчи Евролиги. Думаю, что на всех международных турнирах, в том числе и на Олимпийских играх, не хватает России. Речь не только про баскетбол, так же про гимнастов, теннисистов, хоккеистов и т.д.

Такая дурацкая политика! Израиль ведёт военные действия, но играет в баскетбол на нейтральной площадке. Но они играют ведь. Я надеюсь, что скоро всё изменится», — приводит слова Богачёва портал Metaratings.

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