Тренер «Кингз» — о Домантасе Сабонисе: безумно его люблю, он сыграл роль в моих начинаниях

Главный тренер команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сакраменто Кингз» Дуг Кристи высказался о звёздном форварде коллектива Домантасе Сабонисе.

«Мне звонил Домантас. Мы пообщались, переписываемся. Пока не обсуждали всё это детально — скорее, говорили о жизни. Но я безумно его люблю. Он сыграл огромную роль во многих моих начинаниях, и для меня большая честь работать с таким выдающимся талантом.

Что касается его работы и всего прочего — нам просто нужно встретиться, обсудить его цели и планы. В целом я их знаю, но важно взглянуть на них с новой точки зрения, чтобы обеспечить ему всё необходимое. И я сделаю всё, чтобы так и было», — приводит слова Кристи издание Eurohoops.

После решения «Сакраменто» уволить Майка Брауна в конце 2024 года Дуг Кристи был назначен временно исполняющим обязанности главного тренера, что позволило «Кингз» выйти в плей-ин сезона-2024/2025, где они уступили «Даллас Маверикс».