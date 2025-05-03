«Вы — мафия». Евролига начала расследование из-за слов владельца «Панатинаикоса»

Дисциплинарная комиссия элитного баскетбольного турнира Евролиги начала расследование в связи с высказываниями владельца греческого клуба «Панатинаикос» Димитриса Яннакопулоса после четвёртого матча 1/4 финала с «Анадолу Эфес» в плей-офф, который афинский клуб проиграл со счётом 82:85 (2:2 в серии).

«Вы были мафиози, ими и остались. И вы перестанете быть мафией», — написал Яннакопулос в социальных сетях.

Яннакопулос критиковал Евролигу после второго матча и вновь сделал это после четвёртой игры. Более того, он пригласил президента Евролиги Деяна Бодирогу и руководителя судейского корпуса Даниэля Хиерресуэло посетить пятую игру.