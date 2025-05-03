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«Вы — мафия». Евролига начала расследование из-за слов владельца «Панатинаикоса»

«Вы — мафия». Евролига начала расследование из-за слов владельца «Панатинаикоса»
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Дисциплинарная комиссия элитного баскетбольного турнира Евролиги начала расследование в связи с высказываниями владельца греческого клуба «Панатинаикос» Димитриса Яннакопулоса после четвёртого матча 1/4 финала с «Анадолу Эфес» в плей-офф, который афинский клуб проиграл со счётом 82:85 (2:2 в серии).

Евролига . 1/4 финала. 4-й матч
02 мая 2025, пятница. 20:30 МСК
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Окончен
85 : 82
Панатинаикос
Афины, Греция
Анадолу Эфес: Ларкин, Нвора, Брайант, Шмитс, Томпсон, Дозьер, Пуарье, Оздемироглу, Османи, Отуру, Йылмаз, Уиллис
Панатинаикос: Браун, Слукас, Калаицакис, Осман, Папапетру, Грант, Пляйсс, Нанн, Габриэль, Эрнангомес, Митоглу, Юртсевен

«Вы были мафиози, ими и остались. И вы перестанете быть мафией», — написал Яннакопулос в социальных сетях.

Яннакопулос критиковал Евролигу после второго матча и вновь сделал это после четвёртой игры. Более того, он пригласил президента Евролиги Деяна Бодирогу и руководителя судейского корпуса Даниэля Хиерресуэло посетить пятую игру.

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