Обозреватель: Дончич должен посмотреть на этот год как на настоящий провал

Известный спортивный обозреватель Ник Райт считает, что сезон-2024/2025 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) стал для 26-летнего словенского разыгрывающего защитника калифорнийского клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» Луки Дончича провалом.

«Лука должен смотреть на этот год как на настоящий провал. Команда, в которой он хотел остаться, отказалась от него, а затем он попал в «Лейкерс». И они проиграли, хотя вышли в плей-офф в третьем посеве. И Лука не был хорош в этой серии», — сказал Райт в видео на своём YouTube-канале.

Ранее Леброн Джеймс высказался о желании удержать Луку Дончича в «Лейкерс».