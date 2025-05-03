Аналитик: карьера Леброна в «Лейкерс» полна неудач

Американский аналитик и эксперт Крэйг Картон жёстко высказался насчёт карьеры четырёхкратного чемпиона НБА и лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса в калифорнийском клубе.

«Как и предполагалось, у Леброна не получилось вывести команду в финал, его карьера в Лос-Анджелесе полна неудач. До этого он также вылетел из первого раунда плей-офф, когда играл с Эй Ди, теперь с Лукой. Хотя Джеймс может сказать: «Это не моя вина. Руководство клуба сделало недостаточно, чтобы окружить меня хорошими игроками». А как насчёт того факта, что ты набрал 0 очков в четвёртой четверти в третьей игре с «Миннесотой»? Как насчёт того, что в пятой встрече с «Тимбервулвз» ты записал на свой счёт лишь три очка?» — сказал Картон на подкасте The Dreamerspro Podcast Show.