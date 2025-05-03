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Журналист: Нико Харрисон, по сути, назвал Луку Дончича неудачником

Журналист: Нико Харрисон, по сути, назвал Луку Дончича неудачником
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Американский журналист Винсент Гудвилл высказался об отношении генерального менеджера клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас Маверикс» Нико Харрисона к 26-летнему словенскому звёздному защитнику Луке Дончичу, которого Нико обменял в коллектив «Лос-Анджелес Лейкерс» 2 февраля 2025 года.

«Нико Харрисон, по сути, назвал Луку неудачником. Он сказал, что общался со спортсменами мирового класса, которые являются победителями и чемпионами, и Дончич не подходит под это определение… Чтобы кто-то мог сказать такое о вас… Лучше бы у вас под задницей горел огонь», — сказал Гудвилл в эфире Dan Patrick Show.

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