Джимми Батлер высказался о предстоящем решающем матче «Уорриорз» с «Хьюстоном»

Лёгкий форвард и один из лидеров «Голден Стэйт Уорриорз» Джимми Батлер поделился ожиданиями по поводу предстоящего решающего матча плей-офф с «Хьюстоном» после поражения своей команды в шестой встрече, которая сделала общий счёт ничейным (3-3).

«Я знаю и верю, что мы сможем определённо победить в воскресенье «Хьюстон», если мы будем действовать вместе. Мы вместе должны принимать поражения и вместе побеждать.

У нас все хорошо. Мы улыбаемся. Мы слушаем нашу любимую музыку, празднуем жизнь. Мы готовы соревноваться дальше. Мы были готовы соревноваться сегодня вечером. Просто всё пошло не так, как мы хотели. Ну да ладно, мы будем готовы к противостоянию в это воскресенье. Мы сделаем так, чтобы игра пошла по нашему сценарию», — приводит слова Батлера ESPN.