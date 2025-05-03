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Джимми Батлер высказался о предстоящем решающем матче «Уорриорз» с «Хьюстоном»

Джимми Батлер высказался о предстоящем решающем матче «Уорриорз» с «Хьюстоном»
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Лёгкий форвард и один из лидеров «Голден Стэйт Уорриорз» Джимми Батлер поделился ожиданиями по поводу предстоящего решающего матча плей-офф с «Хьюстоном» после поражения своей команды в шестой встрече, которая сделала общий счёт ничейным (3-3).

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
03 мая 2025, суббота. 04:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
107 : 115
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 29, Батлер - 27, Муди - 13, Подзиемски - 10, Грин - 8, Спенсер - 6, Пэйтон II - 5, Пост - 5, Сантос - 2, Джексон-Дэвис - 2, Куминга, Луни, Хилд, Ки, Нокс
Хьюстон Рокетс: Ванвлит - 29, Шенгюн - 21, Адамс - 17, Томпсон - 14, Грин - 12, Смит II - 8, Исон - 8, Холидей - 3, Брукс - 3, Ландейл, Уитмор, Тэйт, Шеппард, Уильямс, Грин

«Я знаю и верю, что мы сможем определённо победить в воскресенье «Хьюстон», если мы будем действовать вместе. Мы вместе должны принимать поражения и вместе побеждать.

У нас все хорошо. Мы улыбаемся. Мы слушаем нашу любимую музыку, празднуем жизнь. Мы готовы соревноваться дальше. Мы были готовы соревноваться сегодня вечером. Просто всё пошло не так, как мы хотели. Ну да ладно, мы будем готовы к противостоянию в это воскресенье. Мы сделаем так, чтобы игра пошла по нашему сценарию», — приводит слова Батлера ESPN.

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