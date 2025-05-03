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«Кого нам тут бояться?» Энтони Эдвардс уверен в чемпионстве «Миннесоты»

«Кого нам тут бояться?» Энтони Эдвардс уверен в чемпионстве «Миннесоты»
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Атакующий защитник и лидер «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс уверен в том, что его команда должна стать чемпионом НБА после того, как они победили «Лос-Анджелес Лейкерс» в первом раунде плей-офф.

«Мы вообще ни о ком не паримся в плей-офф. Бросили 7 из 47 с дуги — и всё равно обыграли Луку и Леброна. А ведь это лучшие клатчеры лиги! Так что, простите, кого нам тут бояться?» — сказал Эдвардс на своём YouTube-канале.

Напомним, 1 мая «Миннесота» одержала победу над «Лейкерс» со счётом 103:96, доведя счёт личных встреч до 4-1 в свою пользу, что позволило им пройти в следующий этап турнира. Эдвардс, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 43 минуты, набрав суммарно 15 очков.

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