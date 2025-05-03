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Грин назвал игрока, из-за которого «Голден Стэйт» проиграл финал НБА в 2019 году

Грин назвал игрока, из-за которого «Голден Стэйт» проиграл финал НБА в 2019 году
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Тяжёлый форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин считает, что их команда в финале НБА 2019 года проиграла «Торонто» из-за разыгрывающего защитника Фреда Ванвлита, который теперь выступает за «Хьюстон Рокетс».

«Фред Ванвлит — причина того, что мы проиграли «Торонто» в финале НБА 2019 года. Так что мы знаем, на что он способен. Я ничему не удивлюсь», — приводит слова Грина портал Cluth Points на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, «Голден Стэйт Уорриорз» и «Хьюстон Рокетс» встретятся между собой в решающем седьмом матче первого раунда серии плей-офф 5 мая. Счёт в серии на данный момент между этими командами 3-3.

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