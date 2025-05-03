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Назван клуб Западной конференции НБА, который может проявить интерес к Яннису Адетокунбо

Назван клуб Западной конференции НБА, который может проявить интерес к Яннису Адетокунбо
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Тяжёлый форвард и лидер «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо в будущем может оказаться в «Нью-Орлеан Пеликанс», который следит за развитием событий вокруг Адетокунбо и, возможно, предложит на обмен форварда Зайона Уильямсона, у которого в последнее время не лучшие отношения с руководством клуба.

«Зайон вполне может оказаться в числе претендентов по обмену на Янниса», — говорится в сообщении инсайдерского портала Fullcourtpass в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, «Милуоки» в Восточной конференции занял пятое место и в серии плей-офф проиграл в первом раунде «Индиане Пэйсерс» со счётом 1-4 по сумме пяти матчей.

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