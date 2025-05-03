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Главный тренер «Нью-Йорк Никс» высказался о предстоящем матче плей-офф с «Бостоном»

Главный тренер «Нью-Йорк Никс» высказался о предстоящем матче плей-офф с «Бостоном»
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Главный тренер команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Нью-Йорк Никс» Том Тибодо поделился ожиданиями по поводу предстоящего матча второго раунда серии плей-офф, где его подопечные встретятся с «Бостон Селтикс». Первый матч между «Никс» и «Селтикс» состоится 6 мая в Бостоне.

НБА — плей-офф . Quarter Finals. 1-й тур
06 мая 2025, вторник. 02:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Не начался
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Это невероятная команда, и они действующие чемпионы. Каждая игра — это что-то новое, и нужно бороться за победу все отведённые 48 минут. В последней встрече нам кое-чего не хватило, но она закончилась овертаймом, так что теперь нужно найти возможность для победы.

Мы собрались всей своей командой и проанализировали каждую малейшую деталь нашей игры. Подготовка — это самое важное. Мы не прекращаем ей заниматься и верим, что можем стать лучше», — сказал Тибодо в видео на YouTube-канале Knicks Videos.

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