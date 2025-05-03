Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Кристапс Порзингис рассказал, за счёт чего «Бостон» планирует бороться за чемпионство

Кристапс Порзингис рассказал, за счёт чего «Бостон» планирует бороться за чемпионство
Аудио-версия:
Комментарии

29-летний латвийский баскетболист и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кристапс Порзингис, играющий на позициях тяжёлого форварда и центрового за команду «Бостон Селтикс», высказался по поводу предстоящего матча с «Нью-Йорк Никс» в рамках второго раунда плей-офф.

НБА — плей-офф . Quarter Finals. 1-й тур
06 мая 2025, вторник. 02:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Не начался
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Наша команда имеет целое море талантов, и мы всегда готовы достать козырь из рукава. Но мы хотим пройти этот плей-офф за счёт нашей сильной базы. Не хотим кое-как справляться за счёт мастерства Тейтума или Брауна, сумасшедших бросков, пока мы все стоим, скрестив пальцы на удачу. Мы хотим показать грамотный стандартный баскетбол и оставить трюки у себя в заднем кармане на всякий случай», — приводит слова Порзингиса известный инсайдер Ноа Дэлзелл на своей странице в социальных сетях.

Напомним, домашний матч «Бостона» с «Нью-Йорк Никс» состоится 6 мая.

Материалы по теме
Хотели править НБА, а стали посмешищем. Жестокая правда о «Лейкерс»
Хотели править НБА, а стали посмешищем. Жестокая правда о «Лейкерс»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android