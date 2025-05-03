Кристапс Порзингис рассказал, за счёт чего «Бостон» планирует бороться за чемпионство

29-летний латвийский баскетболист и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кристапс Порзингис, играющий на позициях тяжёлого форварда и центрового за команду «Бостон Селтикс», высказался по поводу предстоящего матча с «Нью-Йорк Никс» в рамках второго раунда плей-офф.

«Наша команда имеет целое море талантов, и мы всегда готовы достать козырь из рукава. Но мы хотим пройти этот плей-офф за счёт нашей сильной базы. Не хотим кое-как справляться за счёт мастерства Тейтума или Брауна, сумасшедших бросков, пока мы все стоим, скрестив пальцы на удачу. Мы хотим показать грамотный стандартный баскетбол и оставить трюки у себя в заднем кармане на всякий случай», — приводит слова Порзингиса известный инсайдер Ноа Дэлзелл на своей странице в социальных сетях.

Напомним, домашний матч «Бостона» с «Нью-Йорк Никс» состоится 6 мая.