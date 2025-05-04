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Кармело Энтони станет аналитиком телеканала NBC Sports

Кармело Энтони станет аналитиком телеканала NBC Sports
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Звёздный американский баскетболист и 10-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кармело Энтони начиная с сезона-2025/2026 станет аналитиком известного телеканала NBC Sports, который транслирует матчи лиги НБА.

«Говорить о баскетболе, выяснять, почему и что люди делают в игре, чем занимаются баскетболисты. Игра в игре, которую нужно обсудить. Вырос на трансляциях НБА на NBC и очень рад присоединиться к коллективу», — приводит слова Энтони NBC Sports.

Энтони был выбран на драфте 2003 года под третьим номером после Леброна Джеймса и Дарко Миличича клубом «Денвер Наггетс». В 2013-м стал самым результативным игроком по итогам сезона.

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