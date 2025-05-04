Расселл Уэстбрук стал автором необычного достижения в истории плей-офф НБА

В данный момент проходит седьмой матч в рамках первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2024/2025, в котором «Денвер Наггетс» принимает «Хьюстон Рокетс». На момент написания новости счёт на табло — 99:66 в пользу домашней команды.

По данным статистического портала Polymarket Hoops, Расселл Уэстбрук, разыгрывающий «Денвера», установил рекорд по количеству подборов на чужом щите в седьмых матчах плей-офф за всю историю среди защитников. До сегодняшней игры его средние показатели в плей-офф составляли 13,4 очка, 4,8 подбора и 2,4 передачи за матч.

Йокич попытался забить сверху через Уэстбрука: