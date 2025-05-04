Расселл Уэстбрук стал автором необычного достижения в истории плей-офф НБА
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В данный момент проходит седьмой матч в рамках первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2024/2025, в котором «Денвер Наггетс» принимает «Хьюстон Рокетс». На момент написания новости счёт на табло — 99:66 в пользу домашней команды.
По данным статистического портала Polymarket Hoops, Расселл Уэстбрук, разыгрывающий «Денвера», установил рекорд по количеству подборов на чужом щите в седьмых матчах плей-офф за всю историю среди защитников. До сегодняшней игры его средние показатели в плей-офф составляли 13,4 очка, 4,8 подбора и 2,4 передачи за матч.
НБА — плей-офф . 1/8 финала. 7-й матч
04 мая 2025, воскресенье. 02:30 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
4-я четверть
113 : 96
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Денвер Наггетс: Браун, Портер, Строутер, Уэстбрук, Тайсон, Джордан, Уотсон, Шарич, Йокич, Ннаджи, Пикетт, Маррей, Чанчар, Гордон
Лос-Анджелес Клипперс: Харден, Леонард, Коффи, Данн, Богданович, Миллер, Кристи, Юбэнкс, Браун, Пауэлл, Симмонс, Батюм, Зубац, Джонс, Миллз
Йокич попытался забить сверху через Уэстбрука:
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