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Денвер Наггетс — Лос-Анджелес Клипперс, результат матча 4 мая 2025, счёт 120:101, седьмой матч 1/8 финала плей-офф НБА

«Денвер» с дабл-даблом Йокича обыграл «Клипперс» в 7-й игре серии и вышел в 1/4 финала НБА
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Утром, 4 мая, завершился седьмой заключительный матч первого раунда серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Денвер Наггетс» принимал на своей площадке «Лос-Анджелес Клипперс». Встреча прошла в Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена (Пепси-центр)» и закончилась победой хозяев со счётом 120:101.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 7-й матч
04 мая 2025, воскресенье. 02:30 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
120 : 101
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Денвер Наггетс: Гордон - 22, Браун - 21, Уэстбрук - 16, Йокич - 16, Маррей - 16, Портер - 15, Уотсон - 9, Строутер - 3, Джордан - 2, Тайсон, Шарич, Ннаджи, Пикетт, Чанчар
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 22, Браун - 13, Богданович - 12, Джонс - 12, Зубац - 10, Пауэлл - 9, Харден - 7, Кристи - 5, Миллер - 4, Данн - 3, Батюм - 3, Юбэнкс - 1, Коффи, Симмонс, Миллз

Самым результативным игроком в составе победителей стал американский форвард Аарон Гордон. На его счету 22 очка, четыре подбора и пять передач. Его партнёр по команде защитник Кристиан Браун оформил «21+5+4». У лидера «Наггетс» сербского центрового Николы Йокича дабл-дабл из 16 очков и 10 подборов. Также в его активе восемь передач.

Что касается игроков «Клипперс», то больше всех очков набрал лёгкий форвард Кавай Леонард. Он набрал 22 очка, сделал пять подборов и отдал две результативные передачи.

Таким образом, «Денвер» выиграл серию из семи матчей и вышел в четвертьфинал плей-офф НБА. В следующем раунде команда из Колорадо встретится с лучшей командой регулярного чемпионата — «Оклахомой-Сити Тандер», которая в первом раунде плей-офф в четырёх встречах переиграла «Мемфис Гриззлиз».

Календарь плей-офф НБА
Турнирная сетка плей-офф НБА
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