Леонард — о Поповиче: его карьера стала образцом величия. Он тренировал до последнего

Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард высказался по поводу легендарного специалиста Грега Поповича, который недавно официально покинул пост главного тренера «Сан-Антонио Спёрс».

«Его карьера стала образцом величия. Он тренировал до последнего, пока мог — в этом проявилась его беззаветная преданность баскетболу, его любовь к игре и то, сколько он в неё вложил. Я глубоко признателен за всё, что он для меня сделал», — заявил Леонард во время пресс-конференции.

Отметим, что Леонард играл под руководством Поповича на протяжении семи сезонов. В 2014 году Кавай в составе «Сан-Антонио» стал чемпионом НБА, а также был признан MVP финальной серии.