Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Леонард — о Поповиче: его карьера стала образцом величия. Он тренировал до последнего

Леонард — о Поповиче: его карьера стала образцом величия. Он тренировал до последнего
Комментарии

Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард высказался по поводу легендарного специалиста Грега Поповича, который недавно официально покинул пост главного тренера «Сан-Антонио Спёрс».

«Его карьера стала образцом величия. Он тренировал до последнего, пока мог — в этом проявилась его беззаветная преданность баскетболу, его любовь к игре и то, сколько он в неё вложил. Я глубоко признателен за всё, что он для меня сделал», — заявил Леонард во время пресс-конференции.

Отметим, что Леонард играл под руководством Поповича на протяжении семи сезонов. В 2014 году Кавай в составе «Сан-Антонио» стал чемпионом НБА, а также был признан MVP финальной серии.

Сейчас читают:
Он бы и СССР развалил, если б захотел. Но выбрал НБА и устроил там полную перезагрузку
Он бы и СССР развалил, если б захотел. Но выбрал НБА и устроил там полную перезагрузку
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android