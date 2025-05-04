Йокич установил уникальное достижение в истории плей-офф НБА, ранее недоступное другим

Центровой и лидер «Денвер Наггетс» Никола Йокич принял участие в седьмом матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2024/2025 с «Лос-Анджелес Клипперс», в котором его команда одержала победу со счётом 120:101 (4-3).

Йокич провёл на площадке в общей сложности 32 минуты, набрав суммарно 16 очков (6 из 14 с игры, где 1 из 2 — трёхочковые; 3 из 4 — со штрафных), сделав 10 подборов и восемь результативных передач. Показатель «плюс-минус» центрового по итогам встречи составил «+16».

Примечательно, что в серии с «Клипперс» Йокич в среднем демонстрировал трипл-дабл, набирая 24 очка, 11,6 подбора и 10,1 передачи. Благодаря этим показателям сербский баскетболист вошёл в историю плей-офф НБА, став первым игроком, оформившим трипл-дабл в серии, которая длилась семь матчей.