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Йокич установил уникальное достижение в истории плей-офф НБА, ранее недоступное другим

Йокич установил уникальное достижение в истории плей-офф НБА, ранее недоступное другим
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Центровой и лидер «Денвер Наггетс» Никола Йокич принял участие в седьмом матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2024/2025 с «Лос-Анджелес Клипперс», в котором его команда одержала победу со счётом 120:101 (4-3).

Йокич провёл на площадке в общей сложности 32 минуты, набрав суммарно 16 очков (6 из 14 с игры, где 1 из 2 — трёхочковые; 3 из 4 — со штрафных), сделав 10 подборов и восемь результативных передач. Показатель «плюс-минус» центрового по итогам встречи составил «+16».

Примечательно, что в серии с «Клипперс» Йокич в среднем демонстрировал трипл-дабл, набирая 24 очка, 11,6 подбора и 10,1 передачи. Благодаря этим показателям сербский баскетболист вошёл в историю плей-офф НБА, став первым игроком, оформившим трипл-дабл в серии, которая длилась семь матчей.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 7-й матч
04 мая 2025, воскресенье. 02:30 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
120 : 101
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Денвер Наггетс: Гордон - 22, Браун - 21, Уэстбрук - 16, Йокич - 16, Маррей - 16, Портер - 15, Уотсон - 9, Строутер - 3, Джордан - 2, Тайсон, Шарич, Ннаджи, Пикетт, Чанчар
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 22, Браун - 13, Богданович - 12, Джонс - 12, Зубац - 10, Пауэлл - 9, Харден - 7, Кристи - 5, Миллер - 4, Данн - 3, Батюм - 3, Юбэнкс - 1, Коффи, Симмонс, Миллз
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Новости. Баскетбол
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